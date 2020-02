Decoração: 10 ideias de papel de parede para sala

Praticidade. Certamente, quem procura o papel de parede para sala deseja uma boa decoração e com o custo reduzido. O material, de fato, pode proporcionar uma estética para a sala.

No entanto, é essencial saber como escolher o mais adequado. O portal Better Homes & Gardens compartilhou algumas dicas interessantes, como:

Escolha a cor de forma adequada

É importante compreender que a cor do papel irá definir o clima e a estética da sala. Por exemplo, cores frias, como verde ou azul, fazem com que o espaço pareça maior e o teto mais alto. Já as cores quentes – vermelhos, amarelos e laranjas – fazem com que as pessoas se sintam, de fato, mais quentes.

Brinque com a luz

Caso sua sala seja mais escura, a recomendação é usar papel de parede que reflita a luz ao redor da sala, como “padrões com cores claras e aqueles com tintas metálicas ou iridescentes”.

Escolha um estilo adequado

Deseja um clima de sala mais formal? Invista em padrões de larga escala com cores dramáticas. Prefere algo divertido e brilhante? O papel espaçado regularmente, como bolinhas, pode ser interessante. Escolha seu estilo com atenção e invista em algo que valoriza o ambiente.

Confira, agora, 10 ideias de papel de parede para sala

