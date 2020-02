Campanha ‘Add-On Guns, Love, and Tentacles’ de Borderlands 3 chega ao PS4 em 26 de março

‘Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock’, a segunda campanha add-on para Borderlands 3, que chega ao PS4 em 26 de março.

A novidade foi revelada pela Sony nesta quinta-feira (27). Em comunicado, a empresa compartilhou detalhes da campanha.

“Wainwright Jakobs e Sir Alistair Hammerlock estão juntando os trapos e convidam você para participar de sua festa de noivado. Após a ambientação bombástica do casino do add-on Moxxi’s Heist of The Handsome Jackpot (que foi lançado em dezembro), queríamos dar a este uma direção mais sombria, então a comemoração irá se passar em um local abaixo do corpo de um monstro gigantesco, em um novo mundo de gelo chamado Xylourgos”, revelou.

“Você conhecerá diversos personagens esquisitos em Xylourgos, mas um dos primeiros rostos que você encontrará ao chegar será o de uma pessoa amistosa: Gaige, uma fugitiva procurada que se tornou planejadora de casamentos que os fãs podem lembrar de seus dias como uma Mechromancer Vault-Hunter no DLC de Borderlands 2. Com seu BFF Deathtrap a seu lado, Gaige fará tudo que é necessário para garantir que o dia de Jakobs e Hammerlock seja um sucesso”.

Jogadores que não progrediram o suficiente na campanha principal de Borderlands 3 para destravar viagens interplanetárias terão a opção de ir direto ao novo conteúdo quando criarem personagens novos.

“Qualquer um que se utilizar dessa prerrogativa irá automaticamente completar todas as missões de história até e incluindo “Taking Flight”, em que você deixa Pandora na espaçonave Sanctuary III pela primeira vez. A esta altura, você já estará no nível 13 e pronto para partir para Xylourgos”.

Com informações da Sony

