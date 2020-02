WhatsApp vai liberar novo design e tema escuro para os usuários da plataforma

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar um novo design para os usuários da plataforma. Além disso, a novidade deve chegar juntamente com o recurso tema escuro.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, uma captura de tela recente revela detalhes do novo layout do popular app.

Como revelado, os ajustes estão disponíveis em uma versão beta para o sistema operacional iOS, última fase do desenvolvimento.

Sistema Android

Muito esperado pelos usuários, o recurso dark theme também está disponível em uma versão beta para o sistema operacional Android.

No entanto, o recurso, que libera várias modificações no app, ainda não tem data de lançamento para todos os usuários.

