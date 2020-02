Volkswagen lança novo versão esportiva do Golf GTI

A Volkswagen revelou nesta quinta-feira (27), no mercado europeu, as novas versões esportivas do Golf. Como revelado pela empresa em comunicado, o modelo chega em três opções: GTI, GTD e GTE. Confira detalhes:

Golf GTI

A oitava geração do Golf GTI está comemorando sua estréia (completando 44 anos). O novo modelo foi recém-projetado e desenvolvido – totalmente digitalizado e em rede. Ele é equipado com um motor de injeção direta turbo de 245 cavalos 2.0.

Versão GTI / Divulgação

O motor de quatro cilindros é acoplado a uma caixa manual de 6 velocidades como padrão. Opcionalmente, está disponível uma caixa de câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades (DSG).

Golf GTE

O drive híbrido plug-in do GTE é composto por uma unidade TSI de quatro cilindros. O modelo chega com uma caixa de câmbio DSG de 6 velocidades e uma nova bateria de lítio.

Versão GTE / Divulgação

Comparado com o seu antecessor, o alcance totalmente elétrico aumentou significativamente para agora cerca de 60 km. O aumento no alcance foi alcançado melhorando a aerodinâmica do novo veículo e conseguindo aumentar a capacidade de energia da bateria.

Golf GTD

O carro esportivo de longa distância possui uma unidade TDI de 2.0 e quatro cilindros. A Volkswagen oferece o GTD com uma caixa DSG de 7 marchas e embreagem dupla como padrão.

Versão GTD / Divulgação

Com informações da Volkswagen

