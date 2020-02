Short lob: o corte perfeito para ‘ressuscitar’ cabelos compridos

O cabelo comprido é sinônimo de elegância e sensualidade, razão pela qual nunca sai de moda — mesmo que o cabelo curto tenha ganhado popularidade nos últimos anos. No entanto, há uma maneira de estilizá-lo sem abrir mão das suas qualidades. A seguir, você conhece o short lob.

As estações

O short lob é perfeito para fechar o verão com chave de ouro. Isso porque as altas temperaturas fazem com que as extremidades do cabelo fiquem secas, já que os óleos naturais passam a se concentrar na raiz.

Para evitar os fios desgrenhados, muita gente decide apará-los durante a temporada de calor e deixá-los crescer durante o outono e o inverno.

O short lob é perfeito, pois possui o comprimento que permite criar penteados e ainda tem o peso necessário para mantê-lo solto sem aquele volume indesejado.

A tendência

A atriz estadunidense Eva Longoria acabou de adotar a tendência. Ela, que normalmente usa o cabelo mais longo, decidiu mudar o visual e tirou vários centímetros — o que lhe deu uma aparência mais jovem. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a estrela disse que ficou surpresa com o quão curto era o corte.

Se você quer copiá-la, peça ao seu estilista um corte de cabelo no ombro com longas camadas para dar textura e movimento ao seu look.

