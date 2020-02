Os signos do zodíaco que são muito desapontados e também costumam desapontar

Ninguém está livre de desapontar ou ser desapontado. No entanto, alguns signos do zodíaco acabam caindo nesse comportamento mais vezes e com maior facilidade do que outros.

Confira se você está na lista:

Peixes

O pisciano é sensível e pode ser ferido profundamente por pessoas que se aproveitam da sua bondade ou que simplesmente não se relacionam com a mesma intensidade do que eles. No entanto, este signo pode focar bastante na sua própria dor e sofrimento, deixando de pensar nos outros e causando o mesmo tipo de dano à eles. É comum que pessoas atingidas por um pisciano se sintam ignoradas e menosprezadas.

Gêmeos

O geminiano pode manter uma ferida aberta por bastante tempo, mas eles também demoram muito em perceber que estão machucando alguém. Isso acontece porque seus pensamentos tende a variar, mudar de foco e se perderem em diversos caminhos. Para eles é mais fácil entender a dor do outro quando também passa a ser prejudicado.

Capricórnio

Com grandes expectativas e desejo de solidez, o capricorniano se dedica muito e nem sempre os outros conseguem retribuir à altura, o que acaba frustrando e machucando este signo. No entanto, para que seus objetivos sejam alcançados, essas pessoas podem terminar colocando seus interesses como única importância e tomar atitudes extremamente irresponsáveis com os sentimentos alheios.