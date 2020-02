NASA divulga impressionante imagem da Terra captada por astronauta desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem da Terra desde o espaço.

O arquivo foi divulgado pela americana Jessica Meir no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

Como revelado, é possível ver a diversificada variedade de cores e texturas, proporcionando uma cena fascinante.

A foto mostra toda a exuberância de dunas localizadas na Arábia Saudita, no Oriente Médio. Confira o arquivo espetacular:

The diverse array of colors and textures in Earth’s deserts is astounding, providing dramatic and mesmerizing @Space_Station views. The barchan dunes of #SaudiArabia are no exception. Captured a shred of evidence of humankind’s footprint here as well – can you spot it? #EarthArt pic.twitter.com/T1s0xElkmQ

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) February 26, 2020