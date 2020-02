Lover: app promete ajudar usuário a melhorar performance no sexo

Uma vida sexual ativa e de qualidade é para algumas pessoas algo essencial dentro de um relacionamento. Justamente por isso o aplicativo Lover foi lançado. Ele promete ajudar o usuário a melhorar a performance do sexo por meio do autoconhecimento.

Disponível em iOS, o app conta com ferramentas, como tutoriais e questionários, que abordam questões de personalidade sexual até a descoberta das preferências do parceiro.

“Sexo não é diferente de qualquer outra habilidade vital. Para seguir em frente, você precisa praticar. Nossas atividades baseadas em evidências e módulos de aprendizado constroem seu conjunto de habilidades para obter mais prazer na cama”, explica os organizadores do app.

O Lover foi desenvolvido pela psicóloga americana Britney Blair e obteve um investimento de US$ 5 milhões do fundador do Tinder. O dinheiro será utilizado para lançar a versão Android do app e novos recursos.