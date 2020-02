Fim de Semana de teste do game Predator: Hunting Grounds termina no dia 29 de março

O fim de semana estendido de teste do game Predator: Hunting Grounds termina no dia 29 de março (domingo).

Game desenvolvido pelo estúdio IllFonic, o teste do título esta aberto a jogadores da Epic Games Store e jogadores do PlayStation 4, e também via apoio de cross-play.

Como revelado, o teste permitirá que você jogue sozinho como Predator, ou que forme uma equipe online com outros três jogadores como parte de um Fireteam.

Divulgação

“Você tem acesso a um arsenal e equipamentos de ultima geração que permitem que você sinta que pode derrubar um exército, e você o fará. Os jogadores do Fireteam têm uma missão a cumprir e precisam enfrentar muitos oponentes da IA, além de outro jogador que os caça como o Predador”, explicou.

Assim como nos filmes, você precisa se reunir com sua equipe, reavaliar sua situação e decidir como irá sair vivo. Confira trailer:

Com informações da Epic Games Store

