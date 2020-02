Detox de Carnaval: 5 dicas para recuperar as energias depois da folia

O Carnaval já acabou, e muita gente aproveitou o ritmo de festa para chutar o balde. Segundo a nutricionista Jessica Santos, quem não manteve hábitos saudáveis no feriado deve voltar à rotina o quanto antes para manter a saúde em dia. A seguir, você confere cinco dicas da especialista para fazer um detox.

Hidrate-se

A água evita o inchaço e os problemas de digestão pós-folia. Além de beber os dois litros diários, também é recomendado tomar sucos naturais.

Coma frutas

Melão, abacaxi e melancia são algumas opções que eliminam as toxinas. A dica é fazer saladas de frutas para consumir durante o dia.

Tome cuidado com receitas milagrosas

Apesar de ajudarem a limpar o organismo, os sucos detox não podem ser a base de uma dieta — caso contrário, provocam fraqueza. “O certo é não pular nenhuma refeição e ingerir as porções diárias recomendadas de carboidratos, proteínas, vitaminas e fibras alimentares”, explica Jessica.

Reduza o sódio e a gordura

Comidas ricas em sódio e gorduras trans causam inchaço e problemas de digestão. “É possível substituir carnes gordurosas por proteínas vegetais e temperos prontos por caseiros, que trazem mais benefícios para a saúde e ajudam a regular o intestino”, sugere a nutricionista.

Adote hábitos saudáveis

Depois do agito do Carnaval é preciso descansar e recuperar o corpo. Respeite as oito horas de sono e volte pouco a pouco às atividades físicas.