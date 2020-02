Cabelo comprido: penteados simples para ficar mais atraente

Além de sexy, o cabelo comprido é versátil. No entanto, pensar em uma maneira de deixá-lo diferente a cada dia pode ser um desafio para as mulheres com pouco tempo. É por isso que, a seguir, você confere cinco penteados fáceis e rápidos de fazer em casa.

Meio rabo de cavalo

Para fazer este penteado, é preciso enrolar o cabelo e amarrá-lo na parte superior da cabeça. Com a ajuda de um pente, escove o rabo de cavalo para obter o look desejado. Use um spray para manter a forma.

Reprodução/Instagram

Tranças com glitter

Neste ano, o brilho preencherá os looks de beleza e será usado até nos cabelos. Você pode incluí-lo em um penteado clássico como tranças. Para isso, basta fazer o penteado e aplicar glitter em gel com os dedos.

Reprodução/Instagram

Solto com tranças

Se você quer adicionar um detalhe ao cabelo solto, faça duas fileiras de trança no topo da cabeça. Penteie o resto em ondas suaves.

Reprodução/Instagram

Coque desgrenhado

Para uma aparência romântica, faça um coque e deixe alguns fios de fora para enquadrar o seu rosto. É o penteado perfeito para acompanhar os brincos e os colares longos.

Reprodução/Instagram

Coques altos

Deixe o cabelo solto e faça uma linha no meio. Crie duas tranças e depois enrole-as para fazer dois coques.

Reprodução/Instagram

Fonte: Nueva Mujer