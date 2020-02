Aérea LATAM e americana Delta anunciam benefícios para passageiros frequentes

View this post on Instagram

Nosso B-777 foi o primeiro avião comercial desenhado pela Boeing com sistema de controle de voo fly-by-wire, ou seja, completamente digital ✈️ . Nuestro B-777 fue el primer avión comercial diseñado por Boeing con sistema de control de vuelo fly-by-wire, o sea, completamente digital ✈️ . Our B-777 was the first commercial plane designed by Boeing with fly-by-wire controls – in other words, entirely digital ✈️ .