Semana de Moda de Paris: Dior apresenta sua coleção outono-inverno 2020–2021

Nesta terça-feira (25), a Dior apresentou a sua coleção outono-inverno 2020–2021 durante a Semana de Moda de Paris.

De modo geral, o projeto — uma colaboração entre a primeira diretora criativa da casa, Maria Grazia Chiuri, e a artista Claire Fontaine — apresentou uma forte declaração feminista logo de cara. Porém, a mensagem se esmaeceu entre os 84 visuais apresentados.

Durante o desfile, as modelos caminharam com reinterpretações da malha e com atualizações do tie-dye e do Dior Book Tote, a bolsa caba da marca. O restante dos looks foi marcado pelo poá e pelo xadrez — motivos que já deram as caras em outras coleções da grife francesa.