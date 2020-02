PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de março

Foram divulgados pela Sony nesta quarta-feira (26) os jogos gratuitos da PlayStation Plus (PS Plus) do mês de março. Confira a lista:

Shadow of the Colossus

“Contos falam sobre um reino antigo onde os Colossi andam por terras majestosas. Presos à terra, estas criaturas possuem a chave para o poder místico da ressurreição — um poder que você precisa obter para trazer seu amor de volta à vida”, como revelado pela Sony.

“Shadow of the Colossus é uma jornada de tirar o fôlego através de terras antigas para buscar as criaturas gigantes. Com apenas uma espada e um arco, explore terras espaçosas e descubra cada Colossus, que apresenta um desafio único para testar seu raciocínio, determinação e habilidade”. Confira trailer:

Sonic Forces

“Em Sonic Forces, o malvado Dr. Eggman conquistou muito do mundo com a ajuda de um poderoso e misterioso novo vilão chamado Infinite. Agora, você deve ajudar Sonic e criar um exército para reconquistar o mundo e lutar contra o caos e a destruição”, revela a descrição.

“Derrote inimigos em alta velocidade como o Sonic Moderno, atravesse plataformas como o Sonic Clássico e crie seu próprio Herói Personalizado equipado com uma variedade de poderosos instrumentos”. Veja:

PS Plus de Fevereiro

Ainda na PS Plus de fevereiro, o jogo "Bioshock: The Collection traz três aventuras fantásticas em primeira pessoa. Já ‘The Sims 4’ permite que você liberte sua imaginação para criar a vida virtual perfeita".

Para PS VR, o título Firewall Zero Hour desafia o jogador a sobreviver em intensas batalhas multiplayer. Os jogos estão disponíveis para download até 2 de março.

