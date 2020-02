Os signos que fazem de conta que não estão nem aí, mas na verdade se importam

Existem alguns signos do zodíaco que querem sempre passar a imagem de que não se importam com aqueles que o decepcionaram, mas na verdade guardam ressentimento e sofrem bastante com isso.

Confira se você está na lista:

Áries

Orgulhoso e sempre se fazendo de forte, o ariano odeia demonstrar que se sente decepcionado ou ferido.

Por isso, ele irá fazer o possível para provar que não se importa com aquilo que lhe foi feito ou com que pisou na bola.

Ele pode tomar atitudes para dar o troco, mas mesmo assim se sentirá mal com o ocorrido e sua confiança será extremamente abalada.

Leão

O leonino é o tipo de pessoa que odeia dar pena. Ele gosta que as pessoas se lembrem sempre das suas qualidades e não das fases complicadas pelas quais ele passou.

Costuma fazer de conta que não dá a mínima para um problema até que as coisas ficam sérias. Quando isso acontece, lida de uma forma muito dramática com as sequências, podendo até perder o controle.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O geminiano odeia ser decepcionado ou passado para trás. Quando isso acontece, duas forças começam a lutar dentro dele: uma que deseja justiça e outra que quer esquecer o ocorrido.

Por isso, ele costuma aparentar para todos que não está nem aí, mas no fundo se sente ofendido e injustiçado.

Capricórnio

O capricorniano gosta sempre de passar a imagem de que é sábio e pessoas assim geralmente sabem bem como lidar com as decepções.

No caso do capricorniano, ele irá fazer de conta que superou e já não se importa mais com determinado acontecimento, quando na verdade ainda fica remoendo os fantasmas do passado no seu íntimo.

Este signo é bom em esconder as coisas e costuma sofrer por elas durante um bom tempo.