Game Ritual: Crown of Horns chega nesta sexta-feira para PS4

O game Ritual: Crown of Horns, desenvolvido pelo estúdio iFun4all, chega nesta sexta-feira (28) para o console PlayStation 4 (PS4).

A informação foi confirmada pela Sony neste semana. Em comunicado, a empresa revelou detalhes do novo título, que chega na versão digital.

Divulgação

"Ritual: Crown of Horns é um abatedouro: um game de ação veloz que se passa numa versão alternativa do Velho Oeste, uma versão demoníaca da fronteira", revela a descrição.

"Este título com inspiração arcade conta a história de uma dupla incomum: um caçador de recompensas que voltou dos mortos, querendo vingança, e uma bruxa que o ajuda com uma série de rituais poderosos, com suas próprias motivações". Confira trailer:

Com informações da Sony

