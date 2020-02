Game Borderlands 3 está em promoção por tempo limitado na Epic Games Store

O game Borderlands 3, desenvolvido pela Gearbox Software e lançado em setembro de 2019, está em promoção por tempo limitado na Epic Games Store.

A novidade foi compartilhado nesta semana pela empresa no blog oficial. Como revelado, a ação promocional termina no dia 3 de março.

“Adquira qualquer edição do jogo com 50% de desconto, incluindo a edição Super Deluxe, e consiga 20% de desconto no Passe de Temporada”, explica.

Reprodução

“O jogo de tiro original está de volta, com milhões de armas novas e uma aventura cheia de destruição! Acabe com novos mundos e inimigos para salvar o seu lar dos líderes cultistas mais cruéis da galáxia”, revela a descrição do jogo.

Fortnite

Além da promoção, o Borderlands 3 inclui grátis o Pacote Psycho de Fortnite até 31 de dezembro de 2020. O pacote conta com o Traje Psycho Bandit, o Mascote Claptrap e Machados Psycho Buzz.

“Compre qualquer versão do Borderlands 3 e faça o login no Fortnite para receber o pacote”, explicou.

Com informações da Sony

