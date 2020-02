Contas inativas do WhatsApp serão eliminadas pelo app de mensagens

Contas inativas do WhatsApp serão eliminadas pelo aplicativo de mensagens. A medida, já em vigor na plataforma, é para manter a segurança, limitar a retenção de dados e proteger a privacidade dos usuários.

Como revelado pelo blog oficial, o WhatsApp geralmente apaga contas que permanecem inativas por mais de 120 dias. Isso acontece quando o usuário não se conecta ao app por esse período.

Para que a conta permaneça ativa, deve haver conexão à internet. Se o usuário abrir o aplicativo em seu aparelho, mas não tiver conexão à internet, sua conta permanecerá inativa.

“O conteúdo armazenado no aparelho do usuário antes de a conta ser apagada será mantido até que o usuário apague o WhatsApp de seu aparelho. Se o usuário registrar-se novamente com o mesmo smartphone, o conteúdo armazenado no aparelho voltará a ficar disponível”, explica.

Com informações do blog oficial

