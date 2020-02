As principais tendências da sala de estar para 2020

View this post on Instagram

08 DICAS DE COMO MANTER SUA CASA SEMPRE ORGANIZADA. ▫️ ▫️ ☑️1. Otimize seus espaços. Cada cantinho da casa pode ser aproveitado e se transformar em um espaço funcional. ☑️2. Defina o local de cada coisa. Quando cada coisa tem um lugar determinado a organização é simplificada. ☑️3. Guarde os objetos logo após o uso. Essa dica vai de encontro com a anterior: depois de usar, guarde as coisas no lugar. ☑️4. Defina uma rotina de descarte de materiais. Se livrar daquilo que só ocupa espaço e junta poeira é uma ótima estratégia para organizar a casa. ☑️5. Use e abuse de organizadores e rótulos. Compartimentar te ajuda tanto na hora de arrumar a casa quanto nos momentos do dia a dia em que você precisa encontrar, pegar e guardar as coisas.