Plataforma promove caminhada em SP para resgatar a história da população negra

O que você sabe sobre a história da população negra brasileira? Certamente, você sabe que os africanos chegaram no Brasil como pessoas escravizadas, certo? Mas o que mais você sabe? A história da população negra em nosso país é vasta, mas pouco divulgada. É para resgatar essa história que a plataforma Black Bird Viagem promove mensalmente a Caminhada São Paulo Negra.

“São Paulo é a cidade com a maior população negra do Brasil, mas os lugares e os personagens negros da cidade foram sendo invisibilizados ao longo dos anos. A Caminhada São Paulo Negra pretende resgatar as histórias negras, que estão por toda a cidade, no centro e em todos os bairros (inclusive na Liberdade e no Bixiga)”, explicam os organizadores no site da plataforma.

A caminhada que tem um percurso de 3,5 quilômetros e passa por diversos lugares relevantes da história dos negros na cidade, como Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos, a estátua da mãe preta, a Igreja Nossa Senhora dos Enforcados, o antigo Pelourinho e do antigo Morro da Forca, no bairro da Liberdade.

Serviço

Caminhada São Paulo Negra

Encontro: Praça da Liberdade 238 – Metrô Liberdade

Valor: R$ 50

Ingressos: clique aqui.