Os signos que se interessam por pretendentes opostos

Alguns signos do zodíaco costumam se interessar romanticamente por pessoas que possuem personalidades muito diferentes das suas. Confira:

Virgem

O virginiano busca sempre qualidades que chamem a atenção e possam ser perfeitas para ele, no entanto ninguém é perfeito e eles podem terminar se apaixonando por aqueles que são diferentes deles, mas estão dispostos a assumir um relacionamento com comprometimento. Eles devem apenas ter cuidado com tentar “moldar” o outro de acordo com suas altas expectativas.

Escorpião

Desconfiado e que não se abre facilmente mesmo com pessoas que confia, o escorpiano costuma se interessar por pessoas mais dispostas a se abrir sobre seus sentimentos. Este signo gosta de decifrar o outro e conhece-los profundamente, porque por mais que pareça reservado, ele é muito intenso em suas relações.

Capricórnio

Apesar de gostar de estabilidade, este signo se surpreende com pessoas que são espontâneas e não pensam tanto nas consequências, duas coisas que podem ser bastante difíceis de colocar em prática para eles. Além disso, o capricorniano gosta de desafios e esta sempre disposto a assumir conquistas difíceis.

Peixes

O pisciano possui um grande mundo interno que nem sempre consegue demonstrar aos outros. Por isso, quando encontra pessoas que transmitem seus sentimentos, criatividade e personalidade com facilidade, podem acabar se interessando romanticamente e admirando-os.