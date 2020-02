Os signos que geralmente são os amigos mais adorados do zodíaco

Existem três amigos signos do zodíaco que são bons em se conectar com as pessoas, diverti-las e demonstrar que estão ali para o que der e vier. Por isso, é muito fácil amá-los e se tornar amigos deles.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

O geminiano sempre tem tempo para uma boa conversa e uma palavra amiga de consolo. Ele constrói laços fortes de amizade porque se aproxima das pessoas com facilidade, afinal, sua personalidade é encantadora e ele sabe como fazer o outro se sentir especial.

Câncer

O canceriano é o amigo irmão mais velho, que está ali para ajudar, cuidar e encorajar as pessoas que ama. Eles geralmente são amigos para a vida toda e mesmo com a distância se importam com as suas relações e fazem de tudo para mantê-las.

Sagitário

O sagitariano é o amigo divertido, otimista e aventureiro. Ele encoraja as pessoas ao seu lado a não desistir e adora compartilhar os sonhos delas. Dificilmente ele irá te julgar, por isso, desabafar com essas pessoas pode trazer muito alivio.