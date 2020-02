Numerologia: as previsões da semana para o seu número pessoal

Confira o que a numerologia tem a dizer sobre quais são as previsões da semana (24 de fevereiro a 1 de março), segundo o portal Horoscope.

Descubra seu número pessoal

O cálculo é bem simples: basta somar os números da data de nascimento e obter o valor de 1 a 9. Por exemplo: 01/10/1992. É necessário somar a data de nascimento e o mês 01+10=11 e somar o ano 1+9+9+2= 21. Então somasse os dois resultados 21+11=32. Em seguida os dois algoritmos do resultado 3+2=5. Nesse caso, o ano pessoal seria 5.

Previsões da semana

Número 1

Nesta semana, você pode encontrar atividades com crianças ou animais de estimação especialmente felizes e gratificantes. Esta é uma semana maravilhosa para planos de viagem ou organização de reuniões familiares.

Projetos artísticos em casa podem trazer resultados surpreendentes e satisfação duradoura. Considere fazer uma aula de artesanato. Este é um momento para reorganizar armários bagunçados e doar o que você não usa mais. Os projetos de serviço podem ser agradáveis, especialmente se você não assumir uma posição de liderança.

Número 2

Você pode relaxar e se divertir mais. Em última análise, a felicidade depende da sua atitude. Problemas mecânicos são possíveis. Não negligencie a manutenção de qualquer objeto valioso.

Alguns relacionamentos ou situações que pareciam seguros de repente encontrarão complicações. Isto é especialmente verdade em uma situação romântica. Se você está namorando alguém que demora para se comprometer, seja muito claro com o que você espera.

Número 3

Você pode sentir uma onda de inspiração criativa esta semana. Pode ser especialmente agradável colocar sua energia para criar uma casa calma e bonita. Esteja pronto para fazer um acordo para manter a paz na família. Atividades voluntárias e pequenas reuniões de amigos íntimos serão memoráveis.

Geralmente sólido como uma rocha, você sabe que ocasionalmente relaxa seus padrões para uma noite divertida. Vá com o fluxo. Diga sim a qualquer coisa que pareça divertida.

Número 4

A energia desta semana melhora sua capacidade de comunicação. Amizades e casos de amor melhoram quando você ouve e compartilha com toda a atenção. Com um pouco de imaginação, você pode realmente gostar de estar em casa. Passe algum tempo fazendo artesanato, cozinhando ou brincando com as crianças.

É fácil fazer coisas em casa que refletem um toque artístico. Suspeitas emocionalmente carregadas podem desencadear problemas desnecessários em um relacionamento próximo.

Número 5

Você achará mais fácil confiar mais. A energia desta semana aumenta sua sensibilidade às necessidades dos outros. As opiniões de outras pessoas também terão um impacto mais forte. Situações no trabalho podem se mover a seu favor.

É positivo encontrar uma posição nova ou aprimorada. Seja paciente com atrasos e complicações em questões jurídicas ou comerciais. Desapontamentos não são tão importantes quanto apreciar o que a vida tem a oferecer. Aceite um ritmo mais lento.

Número 6

Você será inteligente para simplificar as coisas esta semana. A maior satisfação pode vir da leitura, assistir filmes, comer com os amigos e brincar com animais de estimação.

Distúrbios da família ou amigos podem ser especialmente preocupantes. Você pode ser ferido pela deslealdade real ou imaginária de alguém. Você pode estar sozinho em um conflito que simplesmente não tem o apoio de outras pessoas. Faça o seu melhor para perdoar e esquecer. A energia desta semana é uma sorte para qualquer decisão de negócios ou carreira.

Número 7

Seu charme e paqueras naturais podem ser coloridos com mais cautela e planejamento mais cuidadoso. Você pode se sentir especialmente vulnerável em situações românticas e isso pode levar a guardar segredos ou a agir de forma inadequada.

É mais sensato falar sobre seus sentimentos. Peça bravamente qualquer garantia de que possa precisar. Sua vida profissional deve ser estável e satisfatória. Comunique-se da maneira mais simples e direta possível para obter resultados positivos.

Número 8

Você será especialmente útil no planejamento de reuniões familiares para construir pontes e criar memórias positivas. Se você deseja encerrar um projeto ou relacionamento, faça o possível para concluir qualquer negócio inacabado antes de prosseguir.

Seja paciente se as coisas não saírem como o esperado. O resultado será positivo se você for fiel a si mesmo. Faça sua lição de casa sobre dinheiro. A energia suporta a economia e a revisão de orçamentos. Não hesite em pedir conselhos de especialistas.

Número 9

Para qualquer um de vocês que goste de um relacionamento afetuoso, pode ser o momento para velas e rosas. Deixe seu amado conhecer seus sentimentos. Em relacionamentos menos felizes, ou se você ainda estiver procurando, prossiga com cautela.

Você pode ser acusado de ser pegajoso ou exigente. Certifique-se de que o objeto de seu desejo vale o esforço. Nenhum parceiro pode resolver todos os seus problemas, por isso é importante desenvolver seu senso pessoal de autoestima e confiança.