NASA emite alerta sobre asteroide de quase 200 metros que passará próximo à Terra nesta semana

A Agência Espacial Americana (NASA) emitiu alerta sobre um novo asteroide mediano que passará próximo à Terra nesta semana.

Denominado oficialmente como '2015 BK509', o objeto espacial tem quase 200 metros de diâmetro (tamanho estimado).

A aproximação do corpo celeste (pertence ao grupo Apollo) ocorre no próximo sábado, 29 de fevereiro, último dia do mês.

O asteróide estará praticamente a 7 milhões de quilômetros da Terra. O número pode até parecer grande em termos humanos, no entanto, é considerado próximo em relação ao universo.

No entanto, conforme relatado pelo centro de pesquisa, o acercamento não representa perigo para o nosso planeta. Confira projeção:

