Emagreça com a dieta da laranja, a mais recomendada por seus resultados incríveis

A dieta da laranja é uma das mais recomendadas pelos nutricionistas, já que a fruta tem ótimos nutrientes, como vitamina C, fibras e antioxidantes e vitamina C, que permitem perder peso e se manter saudável. Na verdade, até mesmo a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de laranja como um método para emagrecer.

Como consumir a laranja

O site Mejor con Salud garante que é importante consumir a fruta naturalmente — e não em suco, mesmo sem açúcar e seja espremida na hora. No livro ¡Que se le Van las Vitaminas!, a cientista Deborah Bello explica que o pedaço de laranja é muito mais eficaz do que a bebida porque fornece os nutrientes completos e faz você se sentir mais satisfeito.

Como fazer a dieta da laranja

Você deve comer apenas um pedaço de laranja duas vezes ao dia com as refeições, uma vez pela manhã, com café da manhã, e outra à tarde, com o lanche ou o jantar.

Fonte: Nueva Mujer