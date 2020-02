Como usar o WhatsApp no seu computador? Assim é possível

Com quase dois bilhões de usuários, o aplicativo de mensagens WhatsApp tornou-se uma ferramenta importante. Como parte do avanço, atualmente, é possível acessar a plataforma no celular e computador.

No PC, você pode usar o WhatsApp de duas maneiras, como revelado pelo no blog oficial do app. Confira como:

Para computador: um aplicativo que você pode baixar.

Versão Web: a versão desenvolvida para navegadores de internet.

Segundo a página, o WhatsApp para PC e o WhatsApp Web são extensões para computador da conta do app em seu celular.

As mensagens que você envia e recebe são sincronizadas entre seu smartphone e computador, de modo que você possa visualizá-las em ambos os aparelhos. Qualquer ação que você realizar no seu celular se refletirá no seu computador e vice-versa.

Computador

Acesse o link no navegador do seu computador ou baixe o app na App Store da Apple. O aplicativo só pode ser instalado no seu computador caso seu sistema operacional seja o Windows 8 (ou superior) ou macOS 10.10 (ou superior).

Como o WhatsApp para computador funciona na sua área de trabalho, você poderá ativar as notificações na área de trabalho, ter melhores atalhos de teclado e outras funções.

Versão web

Acesse o link no seu navegador Chrome, Firefox, Opera, Safari ou Edge, e escaneie o código QR do app com seu celular.

Ainda segundo o blog, devido a limitações dos navegadores, alguns recursos podem não aparecer na versão web.

Com informações do blog oficial

