Com novo visual, Renault Duster 2021 chega ao Brasil no mês de março

O novo Duster 2021, da montadora francesa Renault, chega ao Brasil no mês de março. Com a atualização, o modelo traz ao mercado nacional um visual reformulado.

Em imagens recentes divulgadas pela empresa, é possível ver a parte externa e interna do novo veículo.

No entanto, ainda com poucos detalhes divulgados, já é possível confirmar que a segunda geração do Duster chega com um interior reformulado. Confira imagens:



