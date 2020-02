Assassin's Creed Syndicate está disponível gratuitamente na Epic Games Store

O game Assassin's Creed Syndicate, desenvolvido pela Ubisoft e lançado em outubro 2017, está disponível gratuitamente na Epic Games Store.

A ação promocional foi revelada pela empresa nesta semana. Por tempo limitado, o título está liberado até o dia 27 de fevereiro.

“Na pele de Jacob Frye, um assassino jovem e imprudente, use suas habilidades para ajudar os que foram esmagados pela marcha do progresso”, revela a descrição do jogo.

Divulgação

“Viaje pela cidade no auge da Revolução Industrial e conheça personagens históricas famosas. De Westminster a Whitechapel, você encontrará Darwin, Dickens, a Rainha Victoria… e muitos outros”.

“Como líder de um gangue, aprimore sua fortaleza, recrute membros de grupos rivais para a sua causa e recupere o controle da capital das mãos dos Templários”. Confira trailer:

Com informações da Epic Games

