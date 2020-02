Use esta máscara de ovo e mel para seu cabelo crescer forte e saudável

Diga adeus aos produtos caros para fazer o cabelo crescer. Você pode chegar ao mesmo resultado com produtos naturais e fáceis de encontrar. Se você deseja manter o seu cabelo forte e brilhante, prepare esta máscara de ovo e mel.

Ingredientes

1 colher (chá) de mel

1 ovo

Óleo de lavanda

Modo de preparo

Em uma tigela, separe a clara do ovo e adicione o mel e o óleo de lavanda. Misture até obter uma pasta e aplique no cabelo e no couro cabeludo por 20 minutos. Enxague com água fria e shampoo.

Os benefícios da máscara

Este remédio caseiro é usado para o crescimento rápido do cabelo. De acordo com o portal Healthline, os ovos contêm altos níveis de proteínas que ajudam na formação de novos fios.

Já o mel contém propriedades emolientes e hidratantes, o que o torna um excelente hidratante para as mechas. Ele amolece os folículos capilares e confere umidade aos fios secos.

Fonte: Nueva Mujer