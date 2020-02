Horóscopo semanal: as previsões de 24 de fevereiro a 1 de março para cada signo

Mais uma semana está começando e aqui está o horóscopo semanal:

Áries

Você terá grandes conquistas em questões jurídicas e se pretende fazer um passaporte ou um visto americano tudo sairá bem. Considere fazer algum curso, pois isso o ajudará muito no futuro. Em assuntos de amor, você permanecerá muito confuso porque não saberá com quem estabelecer um relacionamento duradouro.

Lembre-se de que seu signo sempre quer ter o companheiro ideal, mas tente fazer tudo fluir. Alguém de Capricórnio ou Aquário falará sobre amor com você. Seus números da sorte são: 04 e 21. Seu melhor dia será 25 de fevereiro. Cuide do estresse ou problemas hormonais, consulte o seu médico. Evite usar álcool ou drogas que podem afetar sua saúde.

Touro

É hora de mudança e não hesite em fazer alterações. Por exemplo, se você estiver pensando em procurar outro emprego, você receberá uma oportunidade.

Lembre-se de que são tempos de crescer em todas as formas e criar uma herança para o seu futuro. Cuidado com inveja ou fofoca. Tente não entrar em problemas que não sejam seus. Você terá um golpe de sorte em 27 de fevereiro com os números 00 e 27; adicione seu dia do nascimento para personalizar sua boa sorte.

Gêmeos

É o momento ideal para começar do zero e abandonar todos os ressentimentos ou problemas para ser uma nova pessoa. Pode haver mudança de casa ou de país. Verifique bem seus pagamentos para não ter problemas. Um amor do passado volta. Esclareça que é melhor permanecer como amigos. Você encontrará pessoas mais compatíveis com você dos signos de Libra e Peixes. Você terá sorte em 25 de fevereiro com os números 02 e 14.

Câncer

Você terá dias de muita energia positiva ao seu redor. Não hesite em reorganizar seus planos. Evite deixar os estudos para poder se desenvolver mais profissionalmente. Será uma semana de trabalho duro e reuniões com seus superiores. Evite ficar na defensiva. Você receberá um presente de um novo amor. Um amor de Peixes ou Escorpião chega para você. Você desfrutará de sorte em 26 de fevereiro com os números 03 e 29.

Leão

Será uma semana de entrega total ao seu bem-estar e saúde; isto é, se você tiver alguma doença, encontrará a cura. Se receber a proposta de um emprego novo que pague mais, não hesite em aceitá-lo. Você recebe convite para uma viagem em família.

Faça isso, você vai se divertir muito. Não procure problemas com amores do passado, tente encerrar esse capítulo em sua vida e comece a viver intensamente com pessoas mais compatíveis com você, principalmente os signos de Áries, Gêmeos ou Sagitário. Você terá sorte em 27 de fevereiro com os números 07 e 13.

Virgem

Você pode se antecipar com algum problema, não importa se é legal ou trabalhista. Por isso, não hesite e termine o processo pendente. Você deve começar um novo relacionamento. Caso essa pessoa não seja compatível, saiba que conhecerá outra pessoa mais compatível com seu signo.

Pode ser de Touro, Capricórnio ou Peixes. Você terá sorte em 25 de fevereiro com os números 01 e 29. Tente ser discreto em tudo o que faz em matéria de dinheiro para não perseguir a inveja.

Libra

Você terá uma intensa força espiritual para se livrar de todos os problemas que o sobrecarregam ultimamente. Lembre-se de que seu signo é amigo de todos e isso faz com que você tenha muitas invejas, mas você pode superar o que se propõe a fazer.

Você receberá dinheiro extra por uma dívida do passado. Não tente voltar com esse velho amor, leve em consideração que, se não for para você, é melhor não forçar. Um novo amor muito compatível com você chega à sua vida e será de Gêmeos ou Aquário. Você desfruta de um golpe de sorte em 28 de fevereiro com os números 06 e 50.

Escorpião

Você terá sorte em tudo relacionado e questões comerciais ou empregos para o governo. Você tem uma proposta de emprego que fará você brilhar mais. Seja muito cauteloso com tudo o que faz e não discuta seus planos para não ficar cheio de inveja ou desejos ruins. Você está convidado a viajar com seus amigos em março.

Aceite, você vai se divertir muito. Não peça mais dinheiro emprestado a ninguém. Você obtém um golpe de sorte em 29 de fevereiro com os números 08 e 54.

Sagitário

A sorte estará do seu lado. Alguém te convida para uma viagem em família e você terá muita diversão. É hora de ter um parceiro estável, pode ser Áries, Gêmeos ou Aquário, por isso não hesite em se apaixonar.

Nesta semana, você pode fazer uma mudança de emprego ou iniciar um negócio. Os astros indicam que você deve ir ao médico para um exame geral; lembre-se de que o mais importante é a saúde. Você tem sorte com os números 11 e 34. Seus melhores dias serão 25 e 26 de fevereiro.

Capricórnio

Você deve apagar o negativo do seu passado e iniciar uma nova etapa em sua vida, pois é hora de crescer profissional e economicamente.

Estude intensamente para os exames de sua carreira universitária. Um novo amor entra em sua vida e será muito significativo nos dias de hoje. Você terá dois golpes de sorte com os números 17 e 33, um será no dia 25 de fevereiro e outro no dia 29.

Aquário

Você tempo o desejo de ser alguém na vida e sempre está em constante luta para se destacar entre outros. Você está no momento de tomar as rédeas da sua vida para ser uma pessoa melhor.

Saiba que tudo voltará mais cedo ou mais tarde, seja bom ou ruim, é por isso que os astros recomendam que você analise o que fará a favor ou contra os outros.

A energia da Lua é suprema e, se você souber usá-la a seu favor, ajudará você a crescer profissionalmente, o que significa que você deve ser mais inteligente e mais forte. Seus números mágicos são 16 e 23. Seus dias de sorte serão nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Peixes

Você tem determinação em ser alguém na vida e alcançar o sucesso, por isso lembre-se que é hora de crescer economicamente e não hesite no que fará porque a sorte estará do seu lado.

É hora de investir no seu futuro, como em uma casa ou em um carro. Evite brincar com os sentimentos dos outros. Se essa pessoa não lhe interessar, é melhor deixá-la e ter alguém mais compatível com o seu signo; por exemplo, Áries, Câncer ou Escorpião. Seus números mágicos são 41 e 88. Seus melhores dias serão 25 e 29 de fevereiro.