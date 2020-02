Descubra qual é a melhor cor de cabelo para seu tom de pele

Escolher a cor de cabelo ideal pode ser mais difícil do que parece, pois, além de seguir as tendências, é preciso procurar aquela que ajude a parecer saudável e a destacar as melhores características.

A seguir, ensinamos a escolher os corantes capilares de acordo com o seu tom de pele. Confira.

A cor de cabelo ideal para o seu tom de pele

O primeiro passo para saber as cores que combinam com o tom da sua pele é saber se ela é fria ou quente. Para isso, você deve prestar atenção aos seguintes aspectos:

Qual é a cor das suas veias?

Se as veias do seu pulso são roxas ou azuis , a sua pele é fria .

ou , a sua pele é . Se as veias do seu pulso são verdes, a sua pele é quente.

Você se queima ou se bronzeia?

Se a sua pele fica irritada e vermelha com o sol, então ela é fria .

e com o sol, então ela é . Se a sua pele fica bronzeada com o sol, então ela é quente.

Quais joias que combinam com a sua pele?

Se a prata fica melhor na sua pele, então ela é fria .

fica melhor na sua pele, então ela é . Se o ouro fica melhor na sua pele, então ela é quente.

Se você respondeu as perguntas e ainda não sabe qual é a temperatura da sua pele, é provável que seja neutra, já que ela combina características de ambas.

Agora você pode determinar quais são as melhores cores para o seu visual.

As cores de cabelo para a pele fria

Se sua pele é fria, cores frias — como cinza, marrom, preto azulado e vermelho com tom de roxo — são as que garantem melhor resultado.

Para saber se um tom fica bem em você, verifique se ele não possui tons amarelados ou avermelhados.

As cores de cabelo para a pele quente

Se a sua pele é quente, cores quentes — como ouro, cobre, marrom avermelhado e castanho com tom de laranja — são ideais para você, pois ajudam a realçar a sua pele e a fazer você parecer mais saudável.

Fonte: Nueva Mujer