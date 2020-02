Astronauta da NASA registra impressionante imagem da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem da Terra desde o espaço.

O registro foi divulgado pela americana Jessica Meir. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

No arquivo, divulgado no Twitter, é possível ter uma visão especial do litoral da Somália, país do continente sul-africano. Confira o arquivo espetacular:

The diversity of natural beauty on our planet Earth astounds me day after day. This view of Somalia’s coastline encapsulates Mother Nature’s take on modern art. #EarthArt pic.twitter.com/cBLtd2kC7t

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) February 24, 2020