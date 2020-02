Assim você pode compartilhar sua atualização de status do WhatsApp em outros apps

Usuários do Android e iPhone podem compartilhar suas atualizações de status do WhatsApp no Facebook Stories e em outros apps. Confira como:

Facebook Stories

Como revelado pelo blog oficial do aplicativo de mensagens, o usuário pode compartilhar uma atualização de status no Facebook Stories rapidamente.

Abra o WhatsApp.

Toque em Status.

Crie uma atualização de status.

Você pode compartilhar atualizações novas ou antigas: Compartilhar uma nova atualização de status: em Meu status, toque em Compartilhar no Facebook Story. Caso seja solicitado, toque em Permitir ou Abrir para abrir o app do Facebook. No app do Facebook, selecione o público com quem você deseja compartilhar a atualização e toque em Compartilhar agora. Observe que a opção Compartilhar no Facebook Story desaparece se você acessar outra aba do app. Compartilhar uma atualização de status antiga: toque em Meu Status no iPhone ou em Mais próximo a Meu status no Android. Em seguida, toque em Mais ( ou ) próximo à atualização de status que você deseja compartilhar. Toque em Compartilhar no Facebook. Caso seja solicitado, toque em Permitir ou Abrir para abrir o app do Facebook. No app do Facebook, selecione o público com quem você deseja compartilhar a atualização e toque em Compartilhar agora.

Depois que você compartilhar sua atualização de status, o WhatsApp será reaberto.

Ainda de acordo com o app, se você fez várias atualizações de status, poderá escolher quais delas deseja compartilhar no Facebook Stories.

Esse recurso só estará disponível se um destes apps estiver instalado no seu aparelho: Facebook (Android e iPhone) ou Facebook Lite (Android).

Outros apps

Como revelado pela plataforma, o usuário também pode compartilhar atualização de status em outros aplicativos.

