Afroempreendedorismo: as lojas que vendem roupas com referências africanas

#Repost @sitechic with @get_repost ・・・ Prata da @casadecriadores, @isaacsilvabrand armou homenagem com elenco de passarela 100% trans, falando sobre Xica Manicongo – a primeira travesti brasileira, documentada no século 16. Mantendo suas raizes negras como não poderia deixar de ser, chamou atenção com um desfile completamente em P&B – inclusive nos clássicos estampados africanos, retrabalhados nas cores mínimas, que foram destaque ao lado das peças esportivas (📸 @agfotosite ) thanks com Axé @eduardoviveiros 🍃🖤🍃