5 lugares 'místicos' na América Latina para se surpreender

A América Latina é repleta de culturas, histórias e crenças. Por conta disso, não é de se espantar que haja muitos lugares considerados “místicos” por turistas.

Seja por suas lendas, pela vibração que emite ou simplesmente pelo encanto gerado pelas paisagens, estes lugares surpreendem os visitantes:

1.Ilha de Páscoa, Chile

Isolada do mundo, a Ilha de Páscoa conta com mais de 887 moais, gigantescas esculturas em formato humanoide. Por conta das construções, a Ilha pode ser considerada uma das mais misteriosas do planeta.

Sua antiga civilização, o povo Rapanui, também gera muitos mistérios. Especialistas acreditam que eles viviam muito bem até a chegada dos europeus.

Outros que eles acabaram por conta de suas ações contra a natureza. Independentemente da versão da história sobre esse povo, a Ilha de Páscoa é um lugar surpreendente.

2. Zona do Silêncio, México

Conhecida como o Triangulo das Bermudas mexicano. Por ali, os rádios não funcionam, as bussolas perdem a capacidade de distinguir as direções e de noite os lixos espaciais caem sobre o seu solo.

3. San Pedro de Atacama, Chile

Conhecido como o deserto mais seco do planeta, San Pedro de Atacama é uma região repleta de belas paisagens. A mescla de belas paisagens, a temperatura seca, a cultura de seu povo, transmite uma energia que para alguns é única e mística.

4. Huacachina, Peru

Uma ilha perdida no deserto. Localizado próximo da cidade de Ica, Huacachina é como um oásis repleto de paisagens espetaculares. Por lá, vivem apenas 100 pessoas. Sua construção é repleta de mistérios e lendas.

5. Estrada da Morte, Bolívia

A estrada é considerada uma das mais perigosas do mundo. Localizada na Bolívia, ela conecta La Paz à região de Yungas. Seu nome, assustador, é só uma indicação de que as curvas e altitude serão muito altas.

Há alguns anos, 200 a 300 pessoas morriam anualmente por conta de acidentes com carros e ônibus. No entanto, após a criação de uma via alternativa, o número reduziu. Contudo, a lenda continua e diz que a estrada é repleta de espíritos que vivem ali e tentam distrair os motoristas.