WhatsApp vai liberar novo recurso para usuários dos sistemas Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar um novo recurso para os usuários dos sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a função 'modo de pesquisa avançada' já está em desenvolvimento na plataforma há quase um ano.

O novo recurso, que deve facilitar a vida dos usuários, já está disponível em uma recente versão beta do aplicativo.

📝 WhatsApp beta for iOS 2.20.30.25: what's new? Finally the dark theme is available!https://t.co/oWNaVyYpkS — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2020

Com a ferramenta, será possível pesquisar tipos de mensagens específicas, examinando a lista de todas as mídias armazenadas no dispositivo.

A novidade deve ser liberada em breve para todos os usuários. No entanto, ainda não sabemos a data oficial de lançamento.

