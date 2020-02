Os signos do zodíaco que mudam completamente durante o sexo

Por mais que demonstrem calma e seriedade, alguns signos do zodíaco escondem um lado selvagem e surpreendente que só é revelado durante o sexo.

Confira os signos que se transformam em quatro paredes:

Touro

Não é segredo que este signo do zodíaco é extremamente sensual, mas na hora de responder aos estímulos físicos, ele pode acabar deixando toda a sua seriedade de lado e ser muito persuasivo para que seu parceiro se entregue ao momento.

Este signo possui uma grande vontade de experimentar coisas novas e adora que o satisfaçam com carícias e preliminares que fogem do comum. Os signos de Sagitário, Câncer e Leão podem ser muito compatíveis com o taurino.

Libra

O libriano pode ficar facilmente entediado e isso faz com que ele esteja sempre disposto a ousar na cama. Ele adora receber surpresas entre quatro paredes, mas fica ainda mais animado quando planeja algo para impressionar seu parceiro.

Gostam de pessoas com vitalidade e bastante energia, que nao se assustam facilmente e têm a mente aberta, por isso se dão bem com Leão, Gêmeos ou Áries.

Peixes

Reservado e muito romântico, o pisciano pode surpreender bastante quando possui intimidade com o seu parceiro. Pode ser um signo corajoso e cheio de atitude no sexo, alimentando o relacionamento com fantasias e aventuras.

Se entregam e também dominam. Sua criatividade faz com que eles sejam flexíveis para provar e ao mesmo tempo ousados. Gostam de parceiros poderosos e intensos, como os capricornianos e escorpianos.