Cientistas desenvolvem vacina para combater o colesterol alto

O colesterol alto é um problema de saúde pública. Por isso, o Serviço Nacional de Saúde Britânico e da Norvatis se uniram para desenvolver uma vacina para prevenir o problema.

Há vários anos, a equipe trabalhou e testou combinações. Gradualmente, os resultados positivos começaram a chegar e, recentemente, a Novartis anunciou que o desenvolvimento científico é avançado o suficiente para provar sua eficácia nas pessoas.

A vacina será aplicada a 40 mil pessoas no Reino Unido e, dependendo do resultado, poderá se tornar uma solução no serviço público de saúde do país.

Fonte: Nueva Mujer.