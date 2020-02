Acne: 4 remédios caseiros para acabar com as espinhas e a oleosidade da pele

A acne é um problema com o qual muitos são obrigados a lidar. Ela é um normal na adolescência, mas também ocorre na idade adulta, e geralmente é causada por problemas hormonais.

Se você deseja minimizar os estragos das espinhas, pode preparar estes remédios naturais.

Alho

Ingredientes

½ xícara (chá) de água morna

2 dentes de alho

Modo de preparo

Rale os dentes de alho. Em seguida, adicione-os à xícara de água morna. Deixe descansar por alguns minutos.

Modo de uso

Tome parte do alho e do líquido com as mãos limpas e aplique sobre a pele com massagens circulares, especialmente nas áreas mais afetadas. Deixe agir por 10 minutos e lave o rosto com água morna e sem sabão.

Aloe vera

Ingredientes

1 folha de aloe vera

Modo de preparo

Com uma colher, tire o gel da folha de aloe vera.

Modo de uso

Aplique o gel nas áreas afetadas da pele. Deixe agir durante a noite e enxágue na manhã seguinte. Você pode aplicar esta máscara todos os dias até obter o resultado desejado.

Chá-verde

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

3 saquinhos de chá-verde

Modo de preparo

Aqueça a água, adicione os saquinhos de chá-verde e deixe descansar por 10 minutos. Remova os saquinhos e o chá esfriar na geladeira.

Modo de uso

Lave o seu rosto. Com um lenço ou uma bola de algodão, aplique o chá-verde. Deixe agir sobre a pele até secar. Enxague com água fria.

Mel e canela

Ingredientes

1 colher (chá) de canela

2 colheres (sopa) de mel

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Modo de uso

Aplique no rosto e deixe agir por 10 minutos. Enxague com água morna. Esta máscara pode ser aplicada no máximo duas vezes por semana.

Fonte: Nueva Mujer