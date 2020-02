Um novo golpe solicita o reenvio do PIN de verificação para roubar contas de WhatsApp. Muito utilizada por cibercrimonosos, a ação tem ganhado cada vez mais espaço, de acordo com as informações divulgadas pela empresa especializada ESET.

“Tudo começa com uma mensagem impressionante através do aplicativo de mensagens ou via um simples SMS que informa ao usuário que um PIN de verificação de seis dígitos (que supostamente chegou a vítima por engano) foi enviado por engano para o seu telefone e solicita que a mensagem com o código seja reenviada”, explica.

Nestes casos, como a vítima certamente não solicitou recentemente a recuperação de nenhum código, o usuário pode acreditar que a mensagem é genuína e foi enviada por um contato que precisa recuperar o acesso à sua conta.

E na verdade, ele estará enviando para o criminoso o código de verificação para registrar a conta do WhatsApp em outro dispositivo.

Como revelado pela página, o que geralmente acontece, nestes casos, é que o golpista ativa rapidamente a verificação em duas etapas, fazendo com que o usuário não possa recuperar sua conta.

Ainda de acordo com a ESET, a ativação da verificação em duas etapas é, sem dúvidas, o melhor aliado dos usuários para evitar cair nesse tipo de golpe.

Com informações da ESET

