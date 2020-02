Mercúrio retrógrado em Peixes: indecisão e mudança de planos

Súbita indecisão ou mudança de planos sobre algo que já parecia decidido é a principal tendência de Mercúrio Retrógrado em Peixes, que começa no dia 16 de fevereiro, às 21h54min (horário de Brasília), aos 12 graus e 53 minutos.

Se você se sentir frustrado, será preciso parar e tentar entender a situação durante Mercúrio retrógrado em Peixes.

Como o primeiro Mercúrio Retrógrado do ano ocorre em um signo de água, procure ouvir a sua intuição e a sua voz interior para orientar o processo de revisão.

Outro passo ideal para esse período é revisitar o caminho percorrido até aqui.

O que ficou sem finalizar?

É possível voltar e concluir?

Se sim, faça-o porque estas pendências podem ser as razões pelas quais ainda não é possível avançar.

Você pode conferir aqui em que casa astrológica do seu Horóscopo Personalizado Mercúrio estará durante a retrogradação e quais são as indicações que trará para sua vida.

Com Peixes, tudo fica mais fluido e sem forma. Com Mercúrio retrógrado em Peixes, qualquer história não só fica mais difícil de ser definida, como também muda várias vezes durante o período.

Mercúrio entrou em Peixes no dia 3 de fevereiro, tornando a comunicação e os pensamentos menos lógicos e mais intuitivos.

Agora, a nossa mente se abre para novas possibilidades que não estavam tão evidentes ou aparentes enquanto Mercúrio transitava Aquário.

Tornamo-nos, também, mais sensíveis. Aquilo que pensamos e comunicamos estão regidos pela emoção, pela percepção e pela intuição.

O que nos dizem (verbalmente ou não) nos afeta mais profundamente agora do que durante o trânsito em Aquário.

Entretanto, se por um lado a nossa intuição fica mais ativa, com Mercúrio retrógrado em Peixes a nossa capacidade de nos iludirmos também. Por isso, o importante aqui é poder filtrar o real do imaginário, o verdadeiro do falso.

A diferença entre mentiras e verdades fica menos evidente, e é mais fácil tomar uma pela outra.

Para aqueles que são regidos por Mercúrio (Sol, Lua, Ascendente ou Meio do Céu em Gêmeos ou Virgem), atenção:

Recomenda-se atenção com todas as questões mercuriais a partir do dia 2 de fevereiro (quando Mercúrio entra na zona da retrogradação, que será o grau 28 de Aquário) até 29 de março, quando ele passará do último grau que tocou enquanto estava retrógrado (grau 12 de Peixes).

Perguntas a se fazer durante Mercúrio retrógrado em Peixes

Existe alguma informação do passado pode ser utilizada agora para ajudar a resolver qualquer dilema surgido aqui? A decisão da minha situação depende de alguém regido por Mercúrio (Sol em Gêmeos ou Virgem) ou com Mercúrio proeminente no mapa (ascendente em Gêmeos ou Virgem)?



Se depender, fica muito mais difícil contar com qualquer resolução antes do fim da retrogradação. Nem adianta pressioná-los, porque eles simplesmente não estão em condições de definir nada. Será que as coisas são realmente como parecem ser?



Em Peixes, nem tudo é necessariamente como parece. Então, com Mercúrio retrógrado em Peixes pode haver detalhes que não estão sendo levados em conta.Detalhes esses que tornam qualquer decisão menos definitiva, sem forma do que gostaríamos e do que pareceria inicialmente. O que estou ouvindo é a minha intuição ou a voz do meu desejo?



É difícil discernir entre o real e o imaginário quando Peixes ou Netuno estão envolvidos. Temos que estar repetidamente nos fazendo esta pergunta.Se preciso, peça input de terceiros de nossa confiança a respeito do que estamos vendo e entendendo de cada situação. Preciso assinar ou definir isso agora?



Se puder, espere até Mercúrio ficar direto novamente (em 9 de março, a 28 graus e 13 minutos de Aquário). Você não está de posse de tudo que precisa saber para tomar esta decisão.Lembrando que: no mesmo dia que Mercúrio ficará direto teremos uma super lua cheia a 19 graus e 36 minutos de Virgem, o que tornará a retomada do movimento direto de Mercúrio ainda mais relevante.

Aspectos que Mercúrio fará durante a retrogradação

25 de fevereiro:

Sol faz conjunção a Mercúrio a 7 de graus de Peixes e Mercúrio faz sextil a Marte em Capricórnio. Aqui é importante usar a intuição e a sua habilidade perceptiva para comunicar aquilo que deseja.

Como Mercúrio está retrógrado, você pode precisar rever algo que disse, percebeu ou fez anteriormente (especialmente entre 8 e 10 de fevereiro), que possivelmente está relacionado a questões profissionais.

Esse movimento de revisão pode ser crucial para fazer com que você se destaque diante dos seus concorrentes.

28 de fevereiro:

Mercúrio Rx faz sextil a Urano (4 graus de Peixes e Touro). Aqui você terá a oportunidade de corrigir, de forma criativa, algo que fez ou disse impulsivamente.

Também pode ser que alguém que disse ou prometeu algo que não é viável traga uma solução alternativa para a questão, que termina atendendo aos seus objetivos igualmente.

4 de março:

Mercúrio retrógrado entra em Aquário e faz sextil a Vênus, que está a 29 graus de Áries, quase entrando em Touro.

Aqui algumas coisas ditas (ou decisões tomadas) desde a lógica e da racionalidade terão sua validade questionadas, especialmente no que diz respeito a questões amorosas ou financeiras. Conseguimos bancar emocionalmente aquilo que foi decidido com a razão?

Revisões em relação ao período que vai de 1 de janeiro a 3 de fevereiro entrarão na pauta do dia. Portanto, recomenda-se evitar tomar decisões ou ter conversas significativas quando Mercúrio estiver transitando os últimos graus de Aquário.

9 de março:

Em meio a super lua cheia em Virgem, que terá 7 planetas no céu em signos de terra, pedindo-nos que sejamos práticos e realistas, Mercúrio fica direto a 28 graus de Aquário.

