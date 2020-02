As lojas online para comprar roupas com preços acessíveis

A correria do dia a dia não permite ir até uma loja física para comprar o look perfeito? Não está fácil para ninguém. Mas você sabia que há muitas lojas online para comprar com preços acessíveis? Pois é. E nós, do Metro Jornal, selecionamos algumas.

Antes das dicas é importante mencionar que a melhor forma de economizar comprando roupa é comparar os preços e garimpar bastante, ok? Dito isso, confira abaixo as lojas online!

Dafiti

A loja online conta com roupas para todos os gêneros e de diversas marcas. Uma observada no site, por exemplo, encontramos bons preços, como cardigan por R$45, body R$39,90 e vestido longo R$59,90. Até o fechamento desta matéria, o site estava oferecendo frete grátis para todas as capitais em compras acima de R$99,90.

Posthaus

O portal conta com mais de 15.000 itens de marcas nacionais e internacionais. Por lá, é possível encontrar roupas com bons preços. Além disso, há roupas para mulheres plus size. Passando pelo portal, encontramos vestido por R$29,90, macacão por R$39,90 e outras boas promoções.

Marisa

A marca também conta com uma loja online que vende roupas com preços interessantes. Há, por exemplo, blusas a partir de R$15,99, jeans a partir de R$49,99 e ainda está com uma promoção de dois vestidos por R$99.

Enjoei

O Enjoei é como um “mercado livre” e vende roupas usadas em bom estado. Por lá, você pode comprar roupas de marcas renomadas por preços interessantes.