Dicas simples para criar uma decoração minimalista

Além de elegante, moderna e muito funcional, a decoração minimalista proporciona muitos benefícios. Ambientes limpos e arrumados estão relacionados a maior tranquilidade e felicidade.

No entanto, não é tão simples adotar esse estilo em residências. Portanto, o portal Nueva Mujer, decidiu compartilhar sete princípios básicos desse tipo de decoração para que você possa aplicá-lo em sua casa.

1. Limpe as superfícies da bagunça

Para criar um ambiente minimalista, você deve se livrar de todos os elementos desnecessários dentro da sala. Pergunte a si mesmo que coisas você pode eliminar, quais você pode armazenar em um espaço fora da vista e quais elementos são realmente descartáveis.

2. cores neutras

É recomendável minimizar as combinações de cores dentro dos quartos. Dessa forma, você criará um espaço com muito mais serenidade e tranquilidade. Se você deseja adicionar um pouco de cor, escolha cores que harmonizem com tons neutros, como cores terra, azul e verde.

3. Qualidade sobre quantidade

Esse ponto pode ser um pouco mais complexo que os outros, porque requer a escolha de elementos essenciais para uma sala. Como o estilo minimalista busca que as pessoas aproveitem ao máximo sua estadia em casa, os móveis devem ser escolhidos com cuidado, levando em consideração sua durabilidade. Portanto, é necessário privilegiar a qualidade, e não a quantidade.

4. Linhas e formas simples

Use móveis com um design simples e moderno com linhas puras e sem relevos. Dessa forma, você aumentará a sensação de estabilidade e calma em sua casa.

5. Livre-se do desnecessário

Privilegie os elementos que são absolutamente essenciais e se livre do resto. Pergunte a si mesmo quais móveis são realmente necessários e descarte aqueles que só quebram com simplicidade dentro da sala. Questione sua utilidade e pergunte-se como isso afetará sua paz de espírito.

6. Texturas diferentes, cores semelhantes

Um dos grandes truques de decoração é usar elementos feitos de materiais diferentes, mas com tons semelhantes. Isso impedirá que os espaços pareçam monótonos e chatos. Para fazer isso, você pode brincar com os tecidos e com itens que você deixará à vista. Também pode trabalhar com os móveis que você escolher, que podem ser de materiais diferentes e pertencer à mesma paleta de cores.

7. Espaços abertos

Não importa se sua casa é grande ou pequena, uma das principais características do minimalismo é que ela procura criar uma sensação de espaço. A simplicidade é essencial para gerar essa percepção que também dará uma aparência leve aos quartos.