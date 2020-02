Versão beta do WhatsApp libera novo recurso para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova versão beta para o sistema operacional iOS. Com o recente update, foi disponibilizado o recurso dark theme (tema escuro).

Conforme revelado pelo site especializado WABetaInfo, o novo recurso, muito esperado pelos usuários, foi lançado na versão beta depois de quase dois anos de desenvolvimento.

Segundo o portal, o novo modo desenvolvido é uma versão aprimorada do projeto inicial. Quando o usuário ativar o modo escuro, no centro de controle, o app começará a apresentar automaticamente elementos escuros.

Visto que o WhatsApp usa apenas APIs do iOS 13, o aplicativo não oferecerá o novo recurso para versões anteriores do sistema operacional.

Como detalhe da função, o app de mensagens para iOS também suportará uma segunda configuração do tema escuro, que deve liberar cores mais leves. Confira:

📝 WhatsApp beta for iOS 2.20.30.25: what's new?

Finally the dark theme is available!https://t.co/oWNaVyYpkS

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2020