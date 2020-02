Plataforma ‘BOOYAH!’ distribuirá 50 mil diamantes do Garena Free Fire em campanha na busca por novos jogadores

A BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, irá distribuir até 50 mil diamantes do Free Fire aos novos talentos com melhor desempenho fazendo lives no mês de fevereiro. O evento é válido até dia 29 deste mês e as inscrições estão abertas, como revelado pela Garena.

Serão selecionados os streamers de Free Fire com mais "minutos assistidos" dentro da BOOYAH! — relação entre o tempo transmitido durante o mês e a média de audiência obtida nas lives dentro da plataforma.

O número pode ser visto direto no app oficial. São 50 mil diamantes no Free Fire para os 35 "melhores streamers" — o valor varia de acordo com a posição do ranking, podendo chegar até 15 mil diamantes para o 1º colocado.

A participação é válida apenas para streamers com mais de 14 anos e serão considerados somente números de audiência de quem assistir pela BOOYAH!.

Como revelado, os vencedores serão anunciados no Facebook e Instagram da plataforma até dia 7 de março.

