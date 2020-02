Os signos do zodíaco que não possuem limites

Quando falamos em limites, alguns signos do zodíaco passam bem longe e não colocam barreiras no seu poder de alcançar o que desejam.

Confira quais são:

Áries

A energia do ariano é canalizada para a ação e ele não enxerga limites quando deseja concretar algo. Medos e riscos não intimidam esse signo da mesma forma que as outras pessoas, pois ele é capaz de arriscar e aceitar desafios com confiança de que poderá realizá-los, acreditando sempre na sua vitalidade. Por tudo isso, o ariano precisa ter muito cuidado com atitudes impulsivas e agressivas.

Leão

Além de não ter medo de se atrever, o leonino é valente e corajoso para ir atrás do que quer, especialmente se isso significa crescer como ser humano da forma que ele considera importante. Para ele, não existe limites externos ou internos, pois suas ações estão ligadas ao seu coração que é comprometido ao máximo com os outros e com eles mesmos.

Sagitário

O sagitariano vive para respirar novas experiências e mudanças, o que faz com que a palavra “limite” não seja relevante em sua vida. Ele irá dar um sempre um jeito de manter sua energia em constante movimento e caminhando com o otimismo de que irá conseguir chegar onde quer – algo que também pode mudar repetidas vezes.

Aquário

O aquariano pensa nas barreiras justamente para derrubá-las. Quando seus ideais estão em foco, nada poderá impedi-lo, pois sua mente inovadora e criativa não deixará de trabalhar para ultrapassar os limites, especialmente aqueles que são impostos. Sua independência e autonomia também regem suas ações que seguem apenas sua própria lei.