Máscara de aloe vera e óleo de coco para acelerar o crescimento do cabelo

Esperar o cabelo crescer pode ser frustrante, afinal, você nunca sabe quanto tempo levará ou se chegará àquele comprimento com o qual sempre sonhou.

Mas não há motivo para se preocupar, já que o aloe vera pode ajudar a acelerar o crescimento dos fios. Ele é usado há muito tempo e é considerado uma das melhores opções para ter mechas saudáveis.

O aloe vera e o crescimento de cabelo

Existem muitas maneiras de usar aloe vera nos cabelos. Mas, desta vez, ele está acompanhado por outro ingrediente que também pode fazer milagres: o óleo de coco.

Ao lado do aloe vera, o óleo de coco ajuda a recuperar os cabelos danificados, para que o crescimento seja forte.

Para extrair o gel, corte uma folha de aloe vera e retire o copo com uma colher. Use um processador de alimentos para obter uma consistência uniforme.

Esses dois produtos são uma excelente receita de condicionamento que ajuda a selar a umidade no couro cabeludo.

Receita da máscara

Ingredientes

2 colheres (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de óleo de coco

5 colheres (sopa) de gel de aloe vera

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Modo de uso

Comece a massagear essa mistura no couro cabeludo e depois estenda as pontas dos cabelos. Concentre-se nas pontas, pois elas tendem a ser as partes mais danificadas do cabelo. Quando todo o cabelo estiver coberto pela mistura, coloque uma touca de banho e deixe agir por cerca de 30 minutos antes de lavar com água em abundância.

Fonte: Nueva Mujer