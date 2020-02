Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 23 de fevereiro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Tente usar muito vermelho em suas roupas para estimular a boa sorte. Esta sexta-feira é ideal para você acompanhar o trabalho atrasado.

Lembre-se de que o seu signo não gosta de receber ordens, então dedique mais tempo aos seus deveres. Cuidado com a inveja, tente atrair boas energias. Você também poderá realizar uma viagem em breve.

Touro

Esta sexta-feira será um dia mágico para o seu signo, então o recomendado é que realize os projetos que você tenha em mente.

Para evitar estresse e dores de cabeça, continue com uma rotina de exercícios e alimentação adequada. Use roupas com azul mais forte para estimular boa sorte. Tente ficar em paz com amores do passado.

Gêmeos

Esta sexta-feira será um dia de energias positivas que o ajudarão a crescer mais economicamente. Use amarelo para estimular uma boa vibração.

Neste fim de semana poderá conhecer pessoas compatíveis com o seu signo. Cuidado com fofocas, tente não falar muito sobre sua vida.

Câncer

Tudo está alinhado para que você coloque suas idéias e sentimentos em ordem. Em questões de amor, você terá que decidir se fica com seu parceiro.

Nesta sexta-feira, você recebe novas energias em matéria de trabalho. Tenha uma dieta saudável para evitar problemas de saúde.

Leão

Todas as energias positivas estarão do seu lado durante este fim de semana, então é hora de fazer o que você tem em mente. Lembre-se de que a coisa mais importante é a família.

Não volte com amores do passado, é melhor fechar essa página e começar de novo em outro lugar. Não dê importância ao que outros pessoas dizem negativamente, lembre-se de que sua energia é muito forte e causa inveja.

Virgem

É hora de analisar suas idéias para o futuro, você está no momento ideal. No entanto, é preciso ficar de olho em questões relacionadas ao trabalho.

Bom período para sair com os amigos. Um amor do passado pode te procurar, fique de olho. Algumas mudanças podem aparecer no seu cotidiano.

Libra

Hoje será um dia cheio de boas notícias. Tente ser mais discreto com relação aos seus planos pessoais, para evitar inveja no ambiente que te cerca.

Seus signos mais compatíveis são Câncer, Áries e Peixes. Fim de semana para realizar trabalhos pendentes e corrigir problemas. Tente usar mais vermelho em suas roupas para estimular a sorte.

Escorpião

Chegou a sua hora de ter energias positivas. Você inicia um novo estágio de prosperidade, apenas precisa estar ciente do que deve fazer para crescer mais no seu ambiente de trabalho.

Fique de olho em questões de saúde. Cuidado com fofocas no trabalho, tente não falar muito sobre seus problemas pessoais. Preste mais atenção aos seus pertences.

Sagitário

É um signo muito orgulhoso e isso permite que você tenha sucesso. No entanto, controle o seu temperamento. Nesta sexta-feira será um dia de muitas energias positivas.

Aproveite este fim de semana para arrumar todas as idéias. Os sagitarianos que estão em um relacionamento permanecerão estáveis.

Capricórnio

Com foco nos projetos, seu signo é um dos mais bem-sucedidos, pois sempre tem os pés no chão. Para aqueles que são solteiros, um amor muito compatível pode aparecer.

Não fale muito sobre seus planos, lembre-se de que a inveja aparece em toda parte. Ainda sobre o coração, um amor do passado deve te procurar, tente fechar esse círculo e seguir em frente.

Aquário

O cansaço da rotina diária pode aparecer neste fim de semana. Aproveite a força do seu signo para realizar novos projetos pessoais, este é o momento.

Em relação aos sentimentos, uma pessoa próxima pode revelar que está apaixonada, saiba perceber indiretas.Você é muito atraente.

Peixes

O seu signo deve trazer boas notícias em questões de trabalho, no entanto, mantenha o tema em discrição. Fim de semana para sair e aproveitar com pessoas próximas.

Organize o guarda-roupa para que sua energia não fique estagnada e que boas vibrações fluam mais facilmente. Tente se desvincular de um amor antigo e procure uma nova pessoa compatível.

