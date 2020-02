FCA faz recall dos veículos Fiat Mobi e Grand Siena

A FCA (Fiat Chrysler Automóveis Brasil) informou, nesta sexta-feira (21), o início do recall dos veículos Fiat Mobi e Grand Siena. O aviso foi compartilhado pela empresa em comunicado oficial.

“A empresa convoca os proprietários do Fiat Mobi, todas as versões, anos/modelo 2016 a 2020, para a partir de 24 de fevereiro agendarem seu comparecimento em uma das concessionárias Fiat, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a substituição do interruptor das luzes de freio dos veículos convocados”, informou.

“Também estão convocados os proprietários do Fiat Grand Siena, nas versões Attractive 1.0 e 1.4, anos/modelo 2019 e 2020, para a partir de 30 de março de 2020, agendarem seu comparecimento em uma das concessionárias Fiat, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a substituição do módulo do airbag lado do motorista e volante dos veículos convocados”.

Estão envolvidas nestas campanhas 192.534 unidades do Fiat Mobi, com os números de chassi não sequenciais (últimos seis dígitos) entre 410004 e 662855, e 11.705 unidades do Fiat Grand Siena, com os números de chassi não sequenciais (últimos seis dígitos) entre 369004 e 381096.

Danos físicos

“Em relação ao Grand Siena, foi identificado que em caso de colisão que resulte no acionamento do airbag, existe a possibilidade de desprendimento da cobertura do airbag, podendo causar danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e ou terceiros”, explicou.

