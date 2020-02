Corte de cabelo: adote um estilo parisiense com o carré

Se você está pensando em investir em um novo visual, considere o bob carré, um corte de cabelo que combina o comprimento do bob (na altura da mandíbula) com o acabamento casual e francês do carré. “É um corte elegante e cheio de frescura, que vai fazer você parecer perfeita sempre”, explica a estilista Rosselyn Semprun.

“Você pode usá-lo liso ou com ondas, dependendo da ocasião”, completa. “Como sempre, a recomendação é se colocar nas mãos de um especialista. Assim o corte vai se adequar às suas características e você vai ficar mais bonita.”

Os estilos do bob carré

O bob carré adquire uma “personalidade” diferente de acordo com o tipo de cabelo de cada mulher:

se os seus fios são grossos, o corte terá leveza;

se são encaracolados, o bob carré terá uma forma mais arredondada;

se são lisos, o corte terá mais volume.

O bob carré e a franja

Você também pode usar o bob carré com uma franja reta, desfiada ou lateral, apostando em um look que acentua o seu olhar e te dá um toque de ternura.

Em resumo: se você quer estar na moda e não se importa de sacrificar o comprimento do cabelo, o bob carré pode ser a tendência perfeita.

Fonte: Nueva Mujer